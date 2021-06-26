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"Черноротая" фанатка Басты устроила истерику и "прославилась" на всю Украину (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 26 июня 2021 10:36
"Черноротая" фанатка Басты устроила истерику и "прославилась" на всю Украину (видео) Коллаж РБК-Украина: Баста выступил в Киеве несмотря на акцию протеста
Автор: Styler

Скандальный рэпер Баста в Киеве дал концерт, несмотря на акцию протеста против выступления гастролирующего ранее в оккупированном Крыму артиста под входом в клуб Stereo Plaza.

Отметим, что на столичный концерт Василия Вакуленко пришло довольно много людей, которые не могли дать ответ на вопрос активистов: "Почему они так любят оккупанта?" Среди фанатов, к слову, были и довольно странные персонажи.

Видео с одной такой не совсем адекватной фанаткой Вакуленко опубликовал на своей Facebook-странице известный фотограф Ян Доброносов.

На видео девушка очень сильно матерится и говорит, что Басте нельзя запрещать выступать в Украине, так как "война была бы и без него".

Позже в диалог с журналистами и активистами вступил парень барышни.

Однако, подобрать слов для оправдания своей любви к поддерживающему путинский режим артисту, у него тоже не получилось.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Девушка закатала истерику перед концертом Басты в Киеве

Это видео "взорвало" украинский сегмент соцсетей. Вот что пишут украинцы о поведении девушки, которая уже стала "звездой" Facebook.

  • Яке ж гидоття...
  • Зробити стопкадр і розтягти на мемоси
  • А чорнорота яка дівчина
  • Оце діваха. Тричі передивилась. По відео зрозуміло - вдома цей хлопець точно миє за собою посуд і кладе шкарпетки на місце
  • Гасло "не має значення, якою мовою говориш" у дії.
  • Який співак, такі і прихильники
  • Дякую, проблювався
  • "Какаяразніца" у всій красі
  • Де таких штампують? Бо таку народити не можливо!
  • Проблема в тому, що в Україні таких овощів дуже багато і завтра вони підуть голосувати за ОПЗЖ
  • Противно смотреть...

Напомним, ранее студентка прославилась матерными высказываниями об украинском языке и загремела в больницу.

Также недавно блогер-переселенец с Донбасса обругал матом Украину.

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скандал Баста
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