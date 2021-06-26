"Черноротая" фанатка Басты устроила истерику и "прославилась" на всю Украину (видео)

Скандальный рэпер Баста в Киеве дал концерт, несмотря на акцию протеста против выступления гастролирующего ранее в оккупированном Крыму артиста под входом в клуб Stereo Plaza. Отметим, что на столичный концерт Василия Вакуленко пришло довольно много людей, которые не могли дать ответ на вопрос активистов: "Почему они так любят оккупанта?" Среди фанатов, к слову, были и довольно странные персонажи.

Видео с одной такой не совсем адекватной фанаткой Вакуленко опубликовал на своей Facebook-странице известный фотограф Ян Доброносов.