"Чорнорота" фанатка Басти влаштувала істерику і "прославилася" на всю Україну (відео)
Скандальний репер Баста в Києві дав концерт, незважаючи на акцію протесту проти виступу гастролюючого раніше в окупованому Криму артиста під входом в клуб Stereo Plaza.
Відзначимо, що на столичний концерт Василя Вакуленка прийшло досить багато людей, які не могли дати відповідь на питання активістів: "Чому вони так люблять окупанта?" Серед фанатів, до слова, були і досить дивні персонажі.
Відео з однією такою не зовсім адекватною фанаткою Вакуленка опублікував на своїй Facebook-сторінці відомий фотограф Ян Доброносов.
На відео дівчина дуже сильно матюкається і каже, що Басті не можна забороняти виступати в Україні, так як "війна була б і без нього".
Пізніше в діалог з журналістами та активістами вступив хлопець панянки.
Однак, підібрати слів для виправдання своєї любові до підтримуючого путінський режим артиста, у нього теж не вийшло.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Дівчина закатала істерику перед концертом Басти в Києві
Це відео "підірвало" український сегмент соцмереж. Ось що пишуть українці про поведінку дівчини, яка вже стала "зіркою" Facebook.
- Яке ж гидоття...
- Зробити стопкадр і розтягти на мемоси
- А чорнорота яка дівчина
- Оце діваха. Тричі передивилась. По відео зрозуміло - вдома цей хлопець точно миє за собою посуд і кладе шкарпетки на місце
- Гасло "не має значення, якою мовою говориш" у дії.
- Який співак, такі і прихильники
- Дякую, проблювався
- "Какаяразніца" у всій красі
- Де таких штампують? Бо таку народити не можливо!
- Проблема в тому, що в Україні таких овощів дуже багато і завтра вони підуть голосувати за ОПЗЖ
- Противно смотреть...
Нагадаємо, раніше студентка прославилася матюками про українську мову і загриміла в лікарню.
Також нещодавно блогер-переселенець з Донбасу вилаяв матом Україну.