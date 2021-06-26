"Чорнорота" фанатка Басти влаштувала істерику і "прославилася" на всю Україну (відео)

Скандальний репер Баста в Києві дав концерт, незважаючи на акцію протесту проти виступу гастролюючого раніше в окупованому Криму артиста під входом в клуб Stereo Plaza. Відзначимо, що на столичний концерт Василя Вакуленка прийшло досить багато людей, які не могли дати відповідь на питання активістів: "Чому вони так люблять окупанта?" Серед фанатів, до слова, були і досить дивні персонажі.

Відео з однією такою не зовсім адекватною фанаткою Вакуленка опублікував на своїй Facebook-сторінці відомий фотограф Ян Доброносов.