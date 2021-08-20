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В Черном море поверхность усеяна дохлой рыбой: экологи бьют тревогу (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Возле Тилигульского лимана в Одесской области заметили массовый мор рыбы.

Об этом в Facebook рассказал руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

Так, на канале, который соединяет Тилигульский лиман с Черным морем из-за загрязнения массово дохнет рыба.

По его словам Балинского, поверхность полностью усеяна дохлой атериной – промысловой рыбой.

Также он отметил, что мор наблюдается уже несколько дней, развивается процесс гниения. Поэтому соответствующая ситуация уже представляет опасность для курорта Коблево, что в Николаевской области.

В частности, из-за такого количества органики возможно развитие болезнетворных бактерий. Специалист говорит, что причина в неправильном проектировании и строительстве вышеназванного канала.

Балинский утверждает, что на сооружение канала из Одесского областного бюджета потрачено уже более 59 млн грн, также открыто в связи с хищением средств при строительстве несколько уголовных производств.

"При этом работы проводятся в течение почти четырех лет и большую часть летнего времени шлюзы находятся в закрытом состоянии, что в первую очередь и является причиной заморов. К тому же конструктивные недостатки привели к постоянному замывка канала песком и невозможности в связи с этим осуществлять управление шлюзами...",- сообщил Балинский.

Кроме того, он добавляет, что сначала проектирование велось с расчетом того, что на канале намеревались организовать промышленное браконьерство – перекрывать в определенное время выход рыбы в море, чтобы отлавливать ее в огромном количестве.

Мор рыбы в Тилигульском лимане (фото: facebook.com/balinskyy.vladislav)

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