В Чернобыльском заповеднике зима по полной. Смотрите, как ею наслаждаются звери

На снимках автор показал лося, рысь, дикого кабана и лисицу. На фото мы можем увидеть, как резвятся на снегу животные, и как комфортно им на этой территории.

Смотрите сами, как прекрасны звери зимой.

Животные в Чернобыле наслаждаются зимовкой (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях украинцы выразили свои эмоции по поводу увиденных кадров. Они восхитились созданиями, которых создала природа.

Там де нема мисливців та рибалок які вибивають все живе, лісорубів і аграріїв які труять поля - тваринам рай, природа тримає баланс і сама себе контролю.

Автор заслуговує поваги, дуже цінні світлини.

Краса! Дякую вам за фото!

Напомним, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник находится на территории Иванковского и Вышгородского районов. Его площадь составляет 226964,7 га.