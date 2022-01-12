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В Чернобыльском заповеднике зима по полной. Смотрите, как ею наслаждаются звери

Автор: Людмила Жукова

В Украине зима в самом разгаре. Снег и морозы полностью вступили в свои права. В Чернобыле звери наслаждаются безлюдной зимовкой, ведь им никто не мешает.

Животных показали на снимках, опубликованных в Facebook заповедника.

На снимках автор показал лося, рысь, дикого кабана и лисицу. На фото мы можем увидеть, как резвятся на снегу животные, и как комфортно им на этой территории.

Смотрите сами, как прекрасны звери зимой.

Животные в Чернобыле наслаждаются зимовкой (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях украинцы выразили свои эмоции по поводу увиденных кадров. Они восхитились созданиями, которых создала природа.

  • Там де нема мисливців та рибалок які вибивають все живе, лісорубів і аграріїв які труять поля - тваринам рай, природа тримає баланс і сама себе контролю.
  • Автор заслуговує поваги, дуже цінні світлини.
  • Краса! Дякую вам за фото!

Напомним, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник находится на территории Иванковского и Вышгородского районов. Его площадь составляет 226964,7 га.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике в объектив фотокамеры попали редкие птицы - орланы белохвосты.

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Чернобыль