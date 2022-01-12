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У Чорнобильському заповіднику зима по повній. Дивіться, як нею насолоджуються звірі

Автор: Людмила Жукова

В Україні зима в самому розпалі. Сніг і морози повністю вступили в свої права. У Чорнобилі звірі насолоджуються безлюдною зимівлею, адже їм ніхто не заважає.

Тварин показали на знімках, опублікованих в Facebook заповідника.

На знімках автор показав лося, рись, дикого кабана і лисицю. На фото ми можемо побачити, як граються на снігу тварини, і як комфортно їм на цій території.

Дивіться самі, як прекрасні звірі взимку.

Тварини в Чорнобилі насолоджуються зимівлею (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях українці висловили свої емоції з приводу побачених кадрів. Вони захопилися створіннями, яких створила природа.

  • Там де нема мисливців та рибалок які вибивають все живе, лісорубів і аграріїв які труять поля - тваринам рай, природа тримає баланс і сама собі контролю.
  • Автор заслуговує поваги, дуже цінні світлини.
  • Краса! Дякую вам за фото!

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник знаходиться на території Іванківського та Вишгородського районів. Його площа становить 226964,7 га.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику в об'єктив фотокамери потрапили рідкісні птахи - орлани білохвости.

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Чорнобиль