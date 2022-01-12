У Чорнобильському заповіднику зима по повній. Дивіться, як нею насолоджуються звірі

В Україні зима в самому розпалі. Сніг і морози повністю вступили в свої права. У Чорнобилі звірі насолоджуються безлюдною зимівлею, адже їм ніхто не заважає.
Тварин показали на знімках, опублікованих в Facebook заповідника.
На знімках автор показав лося, рись, дикого кабана і лисицю. На фото ми можемо побачити, як граються на снігу тварини, і як комфортно їм на цій території.
Дивіться самі, як прекрасні звірі взимку.
У коментарях українці висловили свої емоції з приводу побачених кадрів. Вони захопилися створіннями, яких створила природа.
Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник знаходиться на території Іванківського та Вишгородського районів. Його площа становить 226964,7 га.
Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику в об'єктив фотокамери потрапили рідкісні птахи - орлани білохвости.