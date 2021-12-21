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У Чорнобильському заповіднику показали звіра-лідера: красень витіснив іншого (фото)

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Чорнобиль, Вівторок 21 грудня 2021 11:11
У Чорнобильському заповіднику показали звіра-лідера: красень витіснив іншого (фото) У Чорнобилі показали чорного бика (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали на фото корів і чорного бика - лідера стада. У зоні відчуження ці тварини відчувають себе прекрасно.

Їх знімки опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

"Шанувальники живого світу Чорнобильського заповідника знають, що, крім диких тварин, в зоні відчуження комфортно почуває себе стадо здичавілих корів, за якими вчені стежать вже кілька років поспіль", - розповіли на сторінці.

Відзначається, що в цьому році в стаді змінився лідер. Тепер ним став молодий чорний бик. Він витіснив підсліпуватого на око попередника.

Старий бик змирився зі своєю поразкою і повернувся в стадо у якості рядового члена. Зараз у дикому стаді близько 50 голів.

Звідки тут взялися корови

Деякі родини самопоселенців тримали у власному господарстві велику рогату худобу. Найбільше стадо було в Луб'янці - 7 голів.

У 2016 році, після того, як господарі померли, стадо почало жити на волі. Ніякі погодні умови (навіть сніг і великі морози) не завадили розмноженню корів. Тварини належать до поширеної на Поліссі української чорно-строкатої молочної породи.

У Чорнобильському заповіднику показали звіра-лідера: красень витіснив іншого (фото)У Чорнобильському заповіднику показали звіра-лідера: красень витіснив іншого (фото)У Чорнобильському заповіднику показали звіра-лідера: красень витіснив іншого (фото)У Чорнобильському заповіднику показали звіра-лідера: красень витіснив іншого (фото)У Чорнобильському заповіднику показали звіра-лідера: красень витіснив іншого (фото)У Чорнобилі показали стадо корів та їхнього лідера (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Як ми писали раніше, у Чорнобилі показали "водні розваги" забавного хижака.

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Чорнобиль
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