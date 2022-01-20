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В Чернобыльском заповеднике показали птицу, ночующую в сугробах (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике зима в самом разгаре, а звери и птицы радуются снегу и отсутствию людей. Так на очередном фото из Зоны отчуждения показали куропаток - птиц, которые не боятся холода.

Их снимки опубликовали на Facebook заповедника.

На кадрах показана стая куропаток, которые ночуют в снегу.

В Чернобыле показали стаю куропаток (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно об этих птицах

Серая куропатка - это широко распространенный вид из рода куропаток. Трудноотличим от другого вида, бородатой куропатки. Обитает этот вид почти по всей Евразии в умеренной зоне. Эта птица наиболее многочисленна в степной и лесостепной зонах

Питание преимущественно растительное. Количество животных кормов у взрослых птиц составляет всего 2—3 % объема рациона. В зимние месяцы куропатки поедают почки и побеги древесных растений (особенно ив и берез). Летом они едят листья, семена, ягоды. Птенцы в первые дни жизни кормятся в основном насекомыми.

Кстати, серые куропатки — моногамы. Самец охраняет гнездовой участок в течение всего времени насиживания, а затем принимает самое деятельное участие в вождении выводка вплоть до полного вырастания птенцов. Строгая моногамия птиц может иногда нарушаться, и изредка встречаются самцы в обществе двух гнездящихся самок.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали величественную птицу, которая обитает в труднодоступных местах.

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Чернобыль