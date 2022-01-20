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У Чорнобильському заповіднику показали птаха, що ночує в заметах (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику зима в самому розпалі, а звірі і птахи радіють снігу і відсутності людей. Так на черговому фото із зони відчуження показали куріпок - птахів, які не бояться холоду.

Їх знімки опублікували на Facebook заповідника.

На кадрах показана зграя куріпок, які ночують у снігу.

У Чорнобилі показали зграю куріпок (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про цих птахів

Сіра куріпка - це широко поширений вид з роду куріпок. Він не дуже відрізняється від іншого виду, бородатої куріпки. Мешкає цей вид майже по всій Євразії в помірній зоні. Цей птах найбільш численний в степовій і лісостеповій зонах.

Харчування переважно рослинне. Кількість тваринних кормів у дорослих птахів становить всього 2-3% обсягу раціону. У зимові місяці куріпки поїдають нирки і пагони деревних рослин (особливо верб і беріз). Влітку вони їдять листя, насіння, ягоди. Пташенята в перші дні життя годуються в основному комахами.

До речі, сірі куріпки - моногами. Самець охороняє гніздову ділянку протягом усього часу насиджування, а потім бере саме діяльну участь у водінні виводка аж до повного виростання пташенят. Сувора моногамія птахів може іноді порушуватися, і зрідка зустрічаються самці в товаристві двох самок.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали величного птаха, яка мешкає у важкодоступних місцях.

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Чорнобиль