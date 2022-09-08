В Чернобыльском заповеднике показали первого животного, прирученного человеком (фото)

В Чернобыльском заповеднике обитает множество кабанов. Этот зверь очень умен и приравнивается по разуму к собаке.
Об этом диком обитателе рассказали на официальной странице заповедника в Facebook.
Об этих деталях о животном вы могли и не знать.
1. Кабан – это одно из первых животных, прирученных человеком. Они очень умны, наравне с собаками.
2. Вожак в кабаньем стаде – старейшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага.
3. Хорошее обоняние позволяет кабанам почувствовать запах пищи на расстоянии более пяти километров.
4. Поздней осенью откормленные и полные сил звери сражаются между собой за самок. На таких турнирах самец может потерять значительную часть своего веса.
5. Сильнейший кабан во время гона может оплодотворить до 8 самок.
Часто эти животные бывают агрессивными и бесстрашными. Особенно это касается дикой свиньи с выводком поросят. Они опасны для человека, к ним не стоит подходить близко.
До 2015 года дикий кабан был наиболее многочисленным парнокопытным на заповедной территории. Но африканская чума значительно выкосила этот вид. Однако сейчас их популяция начала восстанавливаться.
Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.
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