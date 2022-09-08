В Чернобыльском заповеднике показали первого животного, прирученного человеком (фото)

Об этих деталях о животном вы могли и не знать.

Пять интересных фактов о кабанах

1. Кабан – это одно из первых животных, прирученных человеком. Они очень умны, наравне с собаками.

2. Вожак в кабаньем стаде – старейшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага.

3. Хорошее обоняние позволяет кабанам почувствовать запах пищи на расстоянии более пяти километров.

4. Поздней осенью откормленные и полные сил звери сражаются между собой за самок. На таких турнирах самец может потерять значительную часть своего веса.

5. Сильнейший кабан во время гона может оплодотворить до 8 самок.

В Чернобыльском заповеднике водится много кабанов (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Часто эти животные бывают агрессивными и бесстрашными. Особенно это касается дикой свиньи с выводком поросят. Они опасны для человека, к ним не стоит подходить близко.

До 2015 года дикий кабан был наиболее многочисленным парнокопытным на заповедной территории. Но африканская чума значительно выкосила этот вид. Однако сейчас их популяция начала восстанавливаться.