В Чернобыле обнаружили животных, не боящихся морозов: их красота поражает

В Чернобыле увидели лошадей Пржевальского. Это последний оставшийся вид диких лошадей, которые были практически истреблены в 20 веке. Величественных животных заметили в Чернобыльском заповеднике и опубликовали табун на фото.

"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", - подписали серию снимков на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

В Чернобыле замечены лошади Пржевальского (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что лошадь Пржевальского была открыта в 1879 г. Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии и описана как новый для науки вид Иваном Семеновичем Поляковым в 1881 году.

Она отличается от современных лошадей генетически, поскольку у нее 66 хромосом, а не 64, и, кроме того, она плохо поддается приручению и дрессуре.

В комментариях к фото украинцы восхитились красотой этих животных.

Морозів "пржевальці" не бояться, для них сніг більш небезпечний, бо харчуються із землі. Не буде снігу, то почуватимуть себе чудово, навіть при -30...

Які вони гарні!.

Какие замечательные фотографии! Красивый табунчик.

Надзвичайно гарно!

Неймовірно красиві.

Как мы ранее писали, в украинском заповеднике вымерли 185 журавлей, занесенных в Красную книгу.