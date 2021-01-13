В Чернобыле обнаружили животных, не боящихся морозов: их красота поражает

В Чернобыле увидели лошадей Пржевальского. Это последний оставшийся вид диких лошадей, которые были практически истреблены в 20 веке. Величественных животных заметили в Чернобыльском заповеднике и опубликовали табун на фото.
"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", - подписали серию снимков на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
Отметим, что лошадь Пржевальского была открыта в 1879 г. Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии и описана как новый для науки вид Иваном Семеновичем Поляковым в 1881 году.
Она отличается от современных лошадей генетически, поскольку у нее 66 хромосом, а не 64, и, кроме того, она плохо поддается приручению и дрессуре.
В комментариях к фото украинцы восхитились красотой этих животных.
Как мы ранее писали, в украинском заповеднике вымерли 185 журавлей, занесенных в Красную книгу.