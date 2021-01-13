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В Чернобыле обнаружили животных, не боящихся морозов: их красота поражает

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле увидели лошадей Пржевальского. Это последний оставшийся вид диких лошадей, которые были практически истреблены в 20 веке. Величественных животных заметили в Чернобыльском заповеднике и опубликовали табун на фото.

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"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", - подписали серию снимков на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

В Чернобыле замечены лошади Пржевальского (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что лошадь Пржевальского была открыта в 1879 г. Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии и описана как новый для науки вид Иваном Семеновичем Поляковым в 1881 году.

Она отличается от современных лошадей генетически, поскольку у нее 66 хромосом, а не 64, и, кроме того, она плохо поддается приручению и дрессуре.

В комментариях к фото украинцы восхитились красотой этих животных.

  • Морозів "пржевальці" не бояться, для них сніг більш небезпечний, бо харчуються із землі. Не буде снігу, то почуватимуть себе чудово, навіть при -30...
  • Які вони гарні!.
  • Какие замечательные фотографии! Красивый табунчик.
  • Надзвичайно гарно!
  • Неймовірно красиві.

Как мы ранее писали, в украинском заповеднике вымерли 185 журавлей, занесенных в Красную книгу.

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