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В Чорнобилі виявили тварин, які не бояться морозів: їх краса вражає

Автор: Людмила Жукова

В Чорнобилі побачили коней Пржевальського. Це останній вид диких коней, що залишився. Вони були практично винищені в 20 столітті. Величних тварин помітили в Чорнобильському заповіднику й опублікували табун на фото.

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"Сніговий привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, тому що йдуть морози", - підписали серію знімків на сторінці Чорнобильського заповідника Facebook.

В Чорнобилі помічені коні Пржевальського (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що кінь Пржевальського був відкритий в 1879 р. Миколою Михайловичем Пржевальським в Центральній Азії та описаний як новий для науки вид Іваном Семеновичем Поляковим в 1881 році.

Він відрізняється від сучасних коней генетично, оскільки у нього 66 хромосом, а не 64, і, крім того, він погано піддається прирученню і дресурі.

В коментарях до фото українці захоплюються красою цих тварин.

  • Морозів "пржевальці" не бояться, для них сніг більш небезпечний, бо харчуються із землі. Не буде снігу, то почуватимуть себе чудово, навіть при -30...
  • Які вони гарні!.
  • Які чудові фотографії! Гарний табунець.
  • Надзвичайно гарно!
  • Неймовірно красиві.

Як ми раніше писали, в українському заповіднику вимерли 185 журавлів, занесених до Червоної книги.

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