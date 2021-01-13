В Чорнобилі виявили тварин, які не бояться морозів: їх краса вражає

В Чорнобилі побачили коней Пржевальського. Це останній вид диких коней, що залишився. Вони були практично винищені в 20 столітті. Величних тварин помітили в Чорнобильському заповіднику й опублікували табун на фото.
"Сніговий привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, тому що йдуть морози", - підписали серію знімків на сторінці Чорнобильського заповідника Facebook.
Зазначимо, що кінь Пржевальського був відкритий в 1879 р. Миколою Михайловичем Пржевальським в Центральній Азії та описаний як новий для науки вид Іваном Семеновичем Поляковим в 1881 році.
Він відрізняється від сучасних коней генетично, оскільки у нього 66 хромосом, а не 64, і, крім того, він погано піддається прирученню і дресурі.
В коментарях до фото українці захоплюються красою цих тварин.
Як ми раніше писали, в українському заповіднику вимерли 185 журавлів, занесених до Червоної книги.