В Чернобыльский заповедник пришла настоящая зима: удивительные фото

В Чернобыльскую зону отчуждения пришла настоящая зима с белым и пушистым снегом. Так, заповедник засыпало серьезными осадками.
Невероятные фото природы опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
На странице опубликовали стихотворение, которое очень символично.
Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.
В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.
(Микола Вінграновський)
Смотрите на фото, как сейчас выглядит природа заповедника.
Напомним, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - это биосферный заповедник, расположенный на земле под Администрацией Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного отселения на территории Иванковского и Полесского районов.
Это крупнейший по площади объект природно-заповедного фонда Киевской области. Он основан 26 апреля 2016 года.
Как мы ранее писали, в Чернобыле показали "водные развлечения" забавного хищника.