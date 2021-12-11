В Чернобыльский заповедник пришла настоящая зима: удивительные фото

На странице опубликовали стихотворение, которое очень символично.

Лягла зима, і білі солов’ї

Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.

І стали біля неба як стояли.

(Микола Вінграновський)

Смотрите на фото, как сейчас выглядит природа заповедника.

В Чернобыль пришла зима со снегом (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - это биосферный заповедник, расположенный на земле под Администрацией Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного отселения на территории Иванковского и Полесского районов.

Это крупнейший по площади объект природно-заповедного фонда Киевской области. Он основан 26 апреля 2016 года.