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У Чорнобильський заповідник прийшла справжня зима: дивовижні фото

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильську зону відчуження прийшла справжня зима з білим і пухнастим снігом. Так, заповідник засипало серйозними опадами.

Неймовірні фото природи опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.

На сторінці опублікували вірш, який дуже символічний.

Лягла зима, і білі солов'ї

Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.

І стали біля неба як стояли.

(Микола Вінграновський)

Дивіться на фото, як зараз виглядає природа заповідника.

У Чорнобиль прийшла зима зі снігом (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник - це біосферний заповідник, розташований на землі під Адміністрацією Чорнобильської зони відчуження та безумовного відселення на території Іванківського та Поліського районів.

Це найбільший за площею об'єкт природно-заповідного фонду Київської області. Він заснований 26 квітня 2016 року.

Як ми раніше писали, в Чорнобилі показали "водні розваги" забавного хижака.

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Чорнобиль