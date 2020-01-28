Чернобыльская зона зимой: на видео попал исчезнувший вид животных

Чернобыльская зона отчуждения приютила исчезнувший в дикой природе вид животных. Среди них лошади Пржевальского, ареалом обитания которых являлась Монголия, но теперь их можно встретить лишь в разного рода заповедниках и рекреациях.

Одним из таких мест для этих уникальных животных стал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Видео с лошадьми Пржевальского появилось на Facebook-странице организации.

На записи видно, как шесть животных переходят дорогу перед остановившимся автомобилем.

"Ничего необычного. Типичная ситуация в Чернобыльском заповеднике - лошади Пржевальского идут своей дорогой", - подписан ролик, который можно посмотреть по ссылке.

Ранее, в декабре 2019 года, сотрудники заповедника уже размещали снимки копытных, которые привольно себя чувствуют на просторах Чернобыльской зоны отчуждения.

Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Стоит отметить, что последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в Монголии. Согласно утверждениям очевидцев, численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов, которая отличалась весьма суровыми морозами (ниже −40 °C) и ежедневно свирепствовавшими буранами.

Лошадь Пржевальского является подвидом дикой лошади. Около 15 лет назад в Чернобыльскую заповедную зону в качестве эксперимента привезли 36 животных, к 2008 году их популяция удвоилась, уже в 2018 году поголовье уникальных животных в Зоне отчуждения составляло 110 особей.