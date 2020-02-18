Появились новые фото исчезнувших животных из Чернобыльской зоны

Чернобыльская зона отчуждения стала домом для уникальных животных, которые в дикой природе перестали существовать с 60-х годов прошлого века. Это лошади Пржевальского, которые облюбовали просторы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Новые снимки животных появились на Facebook-странице организации.

"Утренний привет от наших любимцев. Всем хорошего начала недели", - подписаны снимки, сделанные Оксаной Барабановой, заместителем начальника отдела воспроизводства и сохранения животного мира заповедника.

Лошади Пржевальского в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что ареалом обитания лошадей Пржевальского ранее являлась Монголия. Но численность животных начала резко сокращаться после суровой зимы с 40-градусными морозами и буранами в 1944-1945 годах. В последний раз лошадей видели в дикой природе в 1969 году.

С тех пор за поведением животных можно наблюдать лишь в зоопарках и заповедных зонах. Около 15 лет назад 36 лошадей Пржевальского завезли в Чернобыльскую зону в качестве эксперимента. По последним подсчетам в 2018 году насчитывалось уже 110 особей. Один из таких табунов и позировал фотографу в средине февраля 2020 года.