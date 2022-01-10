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В Чернобыле попала в объектив пара редких пернатых (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике в объектив фотокамеры попали редкие птицы - орланы белохвосты.

Самца и самку показали на снимке, опубликованном в Facebook заповедника.

Эти взрослые птицы зафиксированы на заповедной территории во время зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla).

В течение 28-29 декабря сотрудники Чернобыльского заповедника насчитали 11 орланов.

Отмечается, что такой низкий показатель их численности свидетельствует, что многие хищные птицы в это время зимовали южнее. Кроме того, специалисты не могли счесть всех орланов-белохвостов заповедника, поскольку его территория очень большая.

В Чернобыле показали пару орланов (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно об этой птице

Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. Гнездится в старых участках леса у больших водоемов – озер, рек. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов.

Зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Белоруссии, Скандинавии и России. В заповеднике обычно зимует до 55 птиц. Орланы обычно питаются погибшими животными или остатками животных, добытых волками.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали животных, которые в заснеженном лесу вышли на поиск еды.

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Чернобыль