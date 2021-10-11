В Чернобыле показали величественное животное: настоящий красавец

"Вот такие неторопливые и степенные лоси обитают на заповедной территории. Чего только стоят их разлапистые разветвленные рога, похожие на соху - древнее примитивное земледельческое орудие для пахоты земли с раздвоенной рабочей частью. Поэтому и - сохатый", - объяснили на странице и опубликовали фото животного.

В Чернобыле показали лося (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Современных лосей делят на два вида - лось и лось американский (иногда второй не выделяют). Первый можно увидеть в Украине, где его численность резко сократилась, поэтому 9 ноября 2017 года лося внесли в Красную книгу страны решением Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины после соответствующего предложения в мае 2017 года.

Лоси - быстрые животные. Они хорошо бегают и прекрасно плавают. Ища водные растения, могут держать голову под водой больше минуты. От хищников обороняются ударами передних ног. Из органов чувств у лося лучше всего развиты слух и обоняние. Зрение у него слабое, он может не увидеть человека, стоящего в нескольких метрах. Лось очень редко первым нападает на человека.