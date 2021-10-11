У Чорнобилі показали величну тварину: справжній красень

"Ось такі неквапливі і статечні лосі мешкають на заповідній території. Чого тільки варті їх розлаписті розгалужені роги, схожі на соху - давнє примітивне землеробське знаряддя для оранки землі з роздвоєною робочою частиною. Тому і-сохатий", - пояснили на сторінці і опублікували фото Тварини.

У Чорнобилі показали лося (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Сучасних лосів ділять на два види - лось і лось Американський (іноді другий не виділяють). Перший можна побачити в Україні, де його чисельність різко скоротилася, тому 9 листопада 2017 року лося внесли до Червоної книги країни рішенням Національної комісії з питань Червоної книги України після відповідної пропозиції в травні 2017 року.

Лосі-швидкі тварини. Вони добре бігають і прекрасно плавають. Шукаючи водні рослини, можуть тримати голову під водою більше хвилини. Від хижаків обороняються ударами передніх ніг. З органів чуття у лося найкраще розвинені слух і нюх. Зір у нього слабке, він може не побачити людину, що стоїть в декількох метрах. Лось дуже рідко першим нападає на людину.