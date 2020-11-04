В Чернобыле показали стадо одичавших животных высотой почти в человеческий рост

В Чернобыле привольно себя чувствуют животные, которые некогда жили бок о бок с человеком, а теперь одичали. Речь идет о крупном рогатом скоте, то есть диких коровах.

У них в Чернобыльском биосферном радиационно-экологическом заповеднике огромная территория и практически нет естественных врагов.

Сотрудники заповедник рассказали, что стадо коров появилось тут после смерти хозяев-самопоселенцев.

"Одичавшие животные - хороший объект для научных исследований: насколько такие животные способны восстанавливать свойственные их далеким диким предкам социальные структуры, которые обеспечивают выживание в дикой природе?"- подписаны кадры с коровами.

Дикие коровы в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

К примеру, когда одичавшие коровы объединяются в стадо, они могут даже противостоять стае волков. Хотя одинокое парнокопытное на это не способно.

"При появлении человека череда быстро убегает в лес и останавливается в такой гуще, что через ветки почти ничего не видно. Бык бежит последним. На человека не нападает", - отмечают в Чернобыльском заповеднике.

Одичавший бык пометил территорию (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересно, что коровы здесь плодятся и множатся. Причем им удается выживать без всякой подкормки и ветеринарного ухода. У них здесь есть пастбища, водопои и каждый год на свет появляются новые телята.

Кроме того, на территории остались полуразваленные строения, где скот может спрятаться от непогоды.

Убежище для диких коров в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали гибрид животного, какого больше нет нигде.

Также на фото продемонстрировали красотку, которая представлена только одним видом в Украине.