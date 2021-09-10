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В Чернобыле показали самое большое наземное животное Европы: габариты поражают (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали самое крупное наземное животное Европы - зубра. Это единственный представитель диких быков, доживших до нашего времени.

Снимком этого величественного зверя поделились на странице заповедника в Facebook.

Отмечается, что в зону отчуждения зубры иногда заходят с Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Беларуси.

Зубр - это социальное животное, которое образует стада в 10-20 особей. Он живет в лесных экосистемах и является травоядным животным. В течение года он проводит ротацию стаций питания и использует те растительные группировки, находящиеся на пике развития.

Зубр или, как его еще называют - европейский бизон является крупнейшей наземной животным Европы. Его габариты впечатляют: высота в холке - около 180 см, масса - от 400 до 900 кг.

История выживания

"Это единственный представитель диких быков, который дожил до нашего времени. Его родственник - тур был уничтожен в Европе еще во времена Средневековья. Возможно, такая судьба ждала и зубра, однако усилия человечества на протяжении 20-го века сделали чудо - воссоздали этот почти исчезнувший вид", - рассказывают в заповеднике.

Отмечается, что в доисторические времена - голоцены - его ареал занимал практически всю лесную часть Евразии. В средние века он сократился до лесной зоны Центральной и Восточной Европы. К началу 20-го века осталось только две точки на карте континента, где существовал этот зверь. Это Беловежская Пуща и Кавказ. А в 20-х годах прошлого века был уничтожен последний зубр в природе.

В Чернобыльском заповеднике показали зубров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

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Чернобыль