У Чорнобилі показали найбільшу наземну тварину Європи: габарити вражають (фото)

Відзначається, що в зону відчуження зубри іноді заходять з поліського державного радіаційно-екологічного заповідника в Білорусі.

Зубр - це соціальна тварина, яка утворює стада в 10-20 особин. Він живе в лісових екосистемах і є травоїдною твариною. Протягом року він проводить ротацію стацій харчування і використовує ті рослинні угруповання, що знаходяться на піку розвитку.

Зубр або, як його ще називають - європейський бізон є найбільшою наземною твариною Європи. Його габарити вражають: висота в холці - близько 180 см, маса - від 400 до 900 кг.

Історія виживання

"Це єдиний представник диких биків, який дожив до нашого часу. Його родич - тур був знищений в Європі ще за часів Середньовіччя. Можливо, така доля чекала і зубра, проте зусилля людства протягом 20-го століття зробили диво - відтворили цей майже зниклий вид", - розповідають у заповіднику.

Відзначається, що в доісторичні часи - голоцені - його ареал займав практично всю лісову частину Євразії. У середні століття він скоротився до лісової зони Центральної та Східної Європи. До початку 20-го століття залишилося тільки дві точки на карті континенту, де існував цей звір. Це Біловезька Пуща і Кавказ. А у 20-х роках минулого століття був знищений останній зубр в природі.

У Чорнобильському заповіднику показали зубрів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)