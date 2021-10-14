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В Чернобыле показали редкую птицу: зря ее называют глухой (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали птицу, которую увидеть сейчас, является большой удачей. Это - тетерев.

Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.

Птицу не так часто встретишь на Полесье, но постепенно она обживает заповедную территорию.

"Тетеревов и тетерь на Полесье не так много, как это было раньше. Но постепенно они обживают заповедную территорию. Более заметен бровастый красавец мужчина, а вот рябой курочке легче маскироваться. Кстати, у тетерева - хорошие слух и зрение. Зря оклеветали птиц "глухой тетерей", - рассказали на странице заповедника.

В Чернобыле показали тетерева (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Самка и самец тетерева по внешнему виду заметно различаются. Самцы обычно достаточно крупные, они могут весить до полутора килограммов, а самки редко достигают килограмма и окрашены пестро, но не так ярко.

Внешним видом тетерев, действительно, чем-то напоминает домашнюю курицу – у него такое же рыхлое и густо оперенное туловище, а мясистые красные брови у глаз издалека похожи на яркий петушиный гребень. Для своего обитания тетерева чаще всего выбирают березовые леса, но не густые, а чередующиеся с хлебными полями.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали хищника-любителя "ночной жизни".

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Чернобыль