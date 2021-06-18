В Чернобыле показали редкую безногую ящерицу: можно перепутать со змеей

Веретеницы не ядовитые, они довольно спокойные, ведут скрытый образ жизни, их сложно обнаружить в природе. Большую часть жизни они живут под землей и любят охотиться на дождевых червей.

Отмечается, что в Чернобыльском заповеднике безногие ящерицы являются немногочисленным видом, даже редким.

У веретеницы шея толстая, не заметен переход от головы к телу. Наличие пестрой расцветки у самок этой ящерицы, медянки, гадюки создает для новичков проблемы в определении этих видов по цвету.

На сайте заповедника рассказали, что молодые веретеницы сверху серебристо-белого или бледно-кремового цвета с двумя тесно расположенными темными полосами, которые тянутся от расположенного на затылке треугольного пятна. Бока и брюхо черного или черно-бурого окраса, причем граница между светлой спинной и темной боковой частью тела выражена очень резко. У взрослых ящериц спинная сторона тела постепенно темнеет и приобретает коричнево-бурый или темно-серый цвет с характерным бронзовым отливом.

Обычно длина тела безногой ящерицы не превышает 50 сантиметров.

Также стоит отметить, что все ящерицы отличаются от змей "видящими", а не "стеклянными" веками, и способностью отбрасывать хвост.

В Чернобыльском заповеднике заметили безногую ящерицу (фото Сергея Жилы и из открытых источников / facebook.com/zapovidnyk2018)