UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Чернобыле показали редкое благородное животное, которое давно исчезло

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали фотографии благородного оленя. Популяция этих животных в зоне отчуждения восстановилась, хотя в 20 столетии их практически истребили.

Снимки опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

"Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения. Это животное довольно часто ловит "неусыпное око" исследовательских фотоловушек. Эти красивые, выносливые и изящные копытные (таки благородные!) Они издавна были на Полесье привычным зверем. Однако к началу 20-го века их почти истребили", - сказано в сообщении на странице.

Авторы снимков отмечают, что до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего здесь расцвета их популяция достигла в последние десятилетия.

В Чернобыле показали благородных оленей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Благородный олень объединяет в себе до 28 подвидов, представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми другими признаками. Благородный олень имеет рога с большим количеством отростков (как правило, их не менее пяти), которые образуют своеобразную узнаваемую крону на вершине рога.

Как мы ранее писали, в Чернобыле ученые случайно обнаружили "око Полесья".

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль