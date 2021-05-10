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В Чернобыле показали редких "краснокнижных" птиц: чудо природы!

Новина українською → Чернобыль, Понедельник 10 мая 2021 11:04
В Чернобыле показали редких "краснокнижных" птиц: чудо природы! В Чернобыле показали редких птиц (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали птенцов редкой птицы, которая занесена в Красную книгу Украины. Это орлята. Как известно, птиц нельзя тревожить в их гнездах, поэтому орнитологи наблюдают за ними незаметно.

Об этом сообщается на странице в Facebook Чернобыльского заповедника.

"Есть орлята. Птиц на гнездах лучше не беспокоить. Поэтому орнитологи, если и наблюдают в настоящее время по пернатыми, то пытаются делать это тихо и незаметно. Чтобы не попасться на глаза взрослого орлана, наш ученый притаился за веткой сосны. Что там делается в гнезде он не разглядел - высоко, но услышал писк птенцов и увидел, как самка их кормит. Есть птенцы", - сказано в сообщении на странице.

В Чернобыле показали редких &quot;краснокнижных&quot; птиц: чудо природы!В Чернобыльском заповеднике вылупились птенцы орлов (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Европейскую гнездовую популяцию орлов оценили в 5-20 тыс. пар. В конце XIX в. степной орел был обычной птицей многих степных районов Украины. В начале ХХ его численность начала сокращаться. На сегодня гнездовая популяция в Украине исчезла. Последнее гнездования зарегистрированы в начале 1980-х гг в заповеднике "Аскания-Нова". Основные причины изменения численности - уничтожение целинных участков степи, поселений сусликов, гибель птиц на опорах линий электропередач, уничтожение человеком.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике обнаружили очень редкие растения, которые занесены в Красную книгу. Эти цветы обычно появляются к концу апреля - в начале мая в лесах.

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