У Чорнобилі показали рідкісних "червонокнижних" птахів: диво природи!

У Чорнобильському заповіднику показали пташенят рідкісного птаха, який занесений до Червоної книги України. Це орлята. Як відомо, птахів не можна турбувати в їх гніздах, тому орнітологи спостерігають за ними непомітно.

"Є орлята. Птахів на гніздах краще не турбувати. Тому орнітологи, якщо і спостерігають тепер за пернатими, то намагаються робити це тихо і непомітно. Щоб не попастися на очі дорослого орлана, наш вчений причаївся за гілкою сосни. Що там робиться в гнізді він не розгледів - високо, але почув писк пташенят і побачив, як самка їх годує. Є пташенята", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Чорнобильському заповіднику вилупилися пташенята орлів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Європейську гніздову популяцію орлів оцінили в 5-20 тис.пар. Наприкінці XIX ст. степовий орел був звичайним птахом багатьох степових районів України. На початку ХХ його чисельність почала скорочуватися. На сьогодні гніздова популяція в Україні зникла. Останнє гніздування зареєстровано на початку 1980-х роках в заповіднику "Асканія-Нова". Основні причини зміни чисельності - знищення цілинних ділянок степу, поселень ховрахів, загибель птахів на опорах ліній електропередач, знищення людиною.