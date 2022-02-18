В Чернобыле показали птицу редкой красоты, которая очень боится людей (фото)

"Обследуя заповедные леса, ученые встречают разных птиц. Среди них – рябчик лесной – довольно пугливый пернатый, который скрывается или убегает, как только заметит незнакомый объект", - написал автор под фото.

В Чернобыле показали на фото рябчика (фото: Сергей Домашевский)

Что мы знаем о рябчиках

Большую часть времени в теплое время года рябчик проводит на земле. Рябчик, подобно тетереву и глухарю, взлетает с громким шумом и хлопаньем крыльев, но летит беззвучно, держась на высоте середины деревьев. Вспугнутая птица обычно быстро делает поворот и скрывается в ветвях, затаиваясь.

Гнездится рябчик на земле, гнездо - это обычно ямка в углублении под стволом дерева, кустом, валежником, часто с сухими листьями. Самка на гнезде сидит плотно.

В зависимости от типа леса, в котором живут рябчики, и соответствующего подвида этих птиц, их окрас имеет многочисленные вариации оттенков серого и рыжего.