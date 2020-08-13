В Чернобыле показали птицу, которая может сгибать шею в трех местах (фото)

В сети появилось потрясающее фото белой цапли, которая обитает в Чернобыльском биосферном заповеднике. На снимке можно увидеть белую большую цаплю, которая может сильно вытягивать шею при полете. Кадр появился на странице Чернобыльского радиационно-экологичного биосферного заповедника в Facebook.

"Вот так летает цапля большая или цапля белая на просторах Чернобыльского заповедника. Это - большая болотная птица, которая охотится в основном на мелководье, где ловит всякую водную живность - рыб, рептилий, амфибий, моллюсков и ракообразных. Однако может пообедать и мелкими грызунами, птенцами или саранчой", - сказано в описании фото.

В Чернобыле показали белую цаплю (фото: facebook.com/pg/zapovidnyk2018)

На странице заповедника упомянули, что благодаря S-образной шее, которая длиннее тела, и шестому позвонку, белая цапля может втягивать и вытягивать эту часть тела, что очень помогает во время полетов.

Кстати, шестой шейный позвонок у большой белой цапли имеет необычную форму - он вытянут и построен таким образом, что птица способна быстро вытянуть шею или наоборот втянуть ее в себя.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали на фото необычную птицу, которую часто путают с ласточкой. Но на самом деле этот интересный обитатель заповедника является близким родственником колибри, а еще он совершенно не умеет хоть по земле.

Также мы сообщали, что Чернобыле показали крупную птицу-мастера маскировки. Найти ее на фото очень сложно.