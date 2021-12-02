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В Чернобыле показали исчезнувших животных, которые наслаждаются зимой

Новина українською →
Чернобыль, Четверг 02 декабря 2021 17:47
В Чернобыле показали исчезнувших животных, которые наслаждаются зимой Коллаж РБК-Украина: В Чернобыле показали исчезнувших животных
Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыле в камеру фотоловушки попали животные, которые более полувека назад исчезли из дикой природы, но нашли свое пристанище в нашей зоне отчуждения, что продолжает восстанавливаться после трагических событий 1986 года.

Фото копытных появилось на странице Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

Речь идет о лошадях Пржевальского, которые прогуливаются в первый день зимы по заснеженным лесным дорожкам.

В Чернобыле показали исчезнувших животных, которые наслаждаются зимой

Фото: Лошади Пржевальского в Чернобыле (facebook.com/zapovidnyk2018)

В сети пользователи восхищаются красотой лошадей. Вот что они пишут в комментариях:

  • Любимые лошади Пржевальского, встретил их возле с. Буряковка в далеком 2007 г., когда увлекался путешествиями зоной отчуждения.
  • Невероятное фото
  • Жирненькие. На зиму оделись. Красавчики
  • Очень красиво смотрятся

Это важно знать

Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в среде их обитания - Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов (температура достигала 40 градусов и ниже) и бураны.

Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей.

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