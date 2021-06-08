В Чернобыле показали исчезающих животных: держатся в укромных местах

"Табуны лошадей Пржевальского пополняются в середине апреля - начале мая. После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одного жеребенка, которій сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах", - сказано в сообщении.

В єтом году табун увеличился на 50%. Через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна.

Отметим, что на днях табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль. Соответственно, в этом году родились четыре жеребенка. От взрослых особей они отличаются размером и цветом.

В Чернобыле родились малыши лошадей Пржевальского (facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что лошадь Пржевальского - это подвид дикой лошади, до недавнего времени рассматривался как самостоятельный вид Equus przewalskii. Названный в честь своего первооткрывателя - путешественника Николая Пржевальского. В XX веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу.