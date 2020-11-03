В Чернобыле показали гибрид животного: такого нет больше нигде

В Чернобыльском заповеднике показали животное, которое раньше было домашним, но потом одичало и прибилось к табуну лошадей Пржевальского. Это обычная черная кобыла с белым пятном на лбу. Более того, за два года она уже успела родить двух жеребят.

Такую необычную историю рассказали на странице Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника. Чужачку ласково называют "Цыганка Аза" за черный, как вороново крыло окрас и свободолюбивый нрав.

"Про какую-то там чистоту породы могут рассуждать только люди. Животные же руководствуются инстинктами. А еще, как представится возможность вернуться в дикую природу, вспомнить, так сказать, корни, тогда появляются вот такие интересные и необычные истории..." - говорится в сообщении.

Сотрудники заповедника, рассказали, как несколько лет назад лошади Пржевальского радушно приняли в один из своих табунов на территории Чернобыльского заповедника вороную кобылу с белой меткой на лбу.

Домашняя лошадь в табуне лошадей Пржевальского (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Цыганка Аза" когда-то работала в одном из местных лесничеств, а потом сбежала к диким лошадям.

"В прошлом году и в этом году Цыганка Аза уже успела родить двух жеребят. На снимке они темнее, чем другие лошади Пржевальского. Полукровки? Кто знает, какая еще кровь намешана в бывшей домашней кобыле. В конце концов, у нас не питомник чистокровных животных, а территория, где природа может быть собой", - добавили в пресс-службе Чернобыльского заповедника.

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