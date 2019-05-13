В Чернобыле нашли неизвестные ранее "горячие" радиационные точки

В Чернобыле нашли новые радиационные точки (коллаж: РБК-Украина)

В Чернобыле обнаружили места, которые до сих пор являются сильно загрязненными

В Чернобыле ученым удалось зафиксировать новые участки заражения, загрязнение которых оказалось сильнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает BBC.

Объектом исследования ученых стал "Рыжий лес", сосновые деревья в котором сильно пострадали после катастрофы. Радиация осела на 400 гектарах хвойного леса, убив деревья, от чего они стали цвета ржавчины. Лес считается одним из самых радиоактивных мест на планете.

В апреле эксперты потратили две недели, исследуя "Рыжий лес" и его окрестности с помощью беспилотников со специальными детекторами радиации на борту. За 10 дней 50 таких аппаратов просканировали участок, площадью 15 квадратных километров.

В Чернобыле нашли новые радиационные точки (дроны исследуют "Рыжий лес", фото: www.bbc.com)

Особое внимание исследователей привлекло село Копачи, на которое после аварии на ЧАЭС радиационные материалы упали вместе с дождем. Части села оказались более загрязненными, чем считалось ранее. Облучение здесь составляет один миллизиверт в час. Отметим, что каждый человек подвергается облучению 2,4 миллизиверта в год.

К слову, такое детальное исследование зоны отчуждения с помощью беспилотников ученые Национального центра ядерной робототехники из Великобритании совместно с украинской организацией SSE Eco Center провели впервые в истории. К тому же ученые создали специальную 3D-карту радиационного загрязнения.

В Чернобыле нашли новые радиационные точки (3D-карта радиационного загрязнения, фото: www.bbc.com)

Отметим, что общая картина радиационного загрязнения зоны отчуждения говорит о том, что значительные части территории включительно с "Рыжим лесом", отличаются довольно низким уровнем радиации из-за естественного распада, который происходил в течение последних 33 лет. Также это объясняется тем, что материалы проникли глубже под землю, таким образом радиационное излучение блокируется почвой.

Напомним, ученые опубликовали редкие кадры диких животных, которые живут в зоне отчуждения.

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