В Чернобыле медведь сломал хребет оленю (фото)

Судя по тому, что у оленя переломлен хребет, медведь был большого размера и довольно сильным. Ширина его следа - 16 см.

В Чернобыльской зоне медведь сломал хребет оленю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

на свою мощь, он заботился о своей безопасности и перемещал кожу копытного с места на место.

В Чернобыльской зоне медведь сломал хребет оленю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Кроме оленины, косолапый хищник лакомился и яблоками. Как раз неподалеку от места трапезы растет деревце с плодами.

В Чернобыльской зоне медведь сломал хребет оленю и ел яблоки (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что наиболее типичными местами жизни бурого медведя являются глухие леса с буреломом, перемежающиеся с болотами, полянами, водоемами.

Под лесным пологом бурый медведь находит убежище, открытые участки служат ему местами поиска пищи. Большое значение для питания медведей имеют поля овса.

Держится медведь обычно одиночкой, самки - с медвежатами всех возрастов. Самцы и самки территориальные, индивидуальный участок в среднем имеет площадь от 50 до 400 км квадратных (в основном размер зависит от концентрации пищевых ресурсов).

Интересно, что у самцов участок в 6-7 раз больше, чем у самок. Границы индивидуальных участков отмечаются запаховыми отметками и задирами - царапинами на деревьях, чаще всего на елях.

Такие деревья чаще всего встречаются в больших по площади лесных массивах Чернобыльского заповедника.