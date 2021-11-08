В Чернобыле медведь сломал хребет оленю (фото)
Сотрудники Чернобыльского заповедника натолкнулись на остатки обеда бурого медведя. На этот раз найти остатки еды зверя помогли крики воронов, которые доклевывали оленя.
Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook.
Судя по тому, что у оленя переломлен хребет, медведь был большого размера и довольно сильным. Ширина его следа - 16 см.
В Чернобыльской зоне медведь сломал хребет оленю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
на свою мощь, он заботился о своей безопасности и перемещал кожу копытного с места на место.
В Чернобыльской зоне медведь сломал хребет оленю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Кроме оленины, косолапый хищник лакомился и яблоками. Как раз неподалеку от места трапезы растет деревце с плодами.
В Чернобыльской зоне медведь сломал хребет оленю и ел яблоки (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Отметим, что наиболее типичными местами жизни бурого медведя являются глухие леса с буреломом, перемежающиеся с болотами, полянами, водоемами.
Под лесным пологом бурый медведь находит убежище, открытые участки служат ему местами поиска пищи. Большое значение для питания медведей имеют поля овса.
Держится медведь обычно одиночкой, самки - с медвежатами всех возрастов. Самцы и самки территориальные, индивидуальный участок в среднем имеет площадь от 50 до 400 км квадратных (в основном размер зависит от концентрации пищевых ресурсов).
Интересно, что у самцов участок в 6-7 раз больше, чем у самок. Границы индивидуальных участков отмечаются запаховыми отметками и задирами - царапинами на деревьях, чаще всего на елях.
Такие деревья чаще всего встречаются в больших по площади лесных массивах Чернобыльского заповедника.
Напомним, в Чернобыле группа хищников устроила драку за рыбу.
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