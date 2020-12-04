В Чернобыле лошади Пржевальского гибнут в браконьерских ловушках: бездушные циники!

В Чернобыльской зоне обнаружили трупы лошадей Пржевальского, которые попались в ловушки и погибли. Несчастные животные угодили ловушки-петли из металлического троса на крупных копытных, которые специально устанавливали люди.

О ЧП 4 декабря рассказали на Facebook-странице Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

Сотрудники Заповедника сообщили, что получили анонимное сообщение о вопиющем факте гибели лошадей Пржевальского с петлями на шеях у села Корогод.

Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения(фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Как оказалось, действительно, в петле из металлического троса попал сначала жеребенок в возрасте до одного года, а затем взрослая особь (возможно, кобыла). Животные пытались освободиться из ловушек, но погибли. Трупы объели волки и вороны", - говорится в публикации.

Также в сети опубликовали жуткие кадры с останками погибших в ловушках лошадей.

Лошади Пржевальского гибнут в ловушках, которые нелюди расставляют в Чернобыльской зоне (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Ученые Чернобыльского заповедника не сдерживая эмоций отметили, что такие ловушки - самые страшные для животных, а расставляют их "хищными двуногими, которых трудно назвать даже браконьерами, потому что это - живодеры, паразиты и бездушные циники".

О происшествии уже проинформировали полицию, а также написали заявление. Теперь правоохранители начнут поиск преступников.

В Чернобыльском заповеднике подчеркнули, что на территории зоны скорее всего таких ловушек несколько.

"Их нужно разыскать и уничтожить. А заодно и сотни других опасных предметов, которые могут представлять серьезную угрозу для жителей заповедника", - говорится в сообщении.

Среди других ловушек для животного мира сотрудники заповедника назвали канализационные колодцы, остатки натянутих проводов, особенно колючих, проржавевшие металлические трубы и прочие "многочисленные человеческие артефакты". Все это необходимо собирать, утилизировать, расчищать или засыпать.

"Понимаем, что это - условные авгиевы конюшни. Однако, кому, как не нам, браться за них? Но без вас - общественности, активистов и меценатов - нам не обойтись!" - обратились ученые к украинцам и попросили о поддержке и огласке.

Открытые канализационные колодцы и колючая проволока в Чернобыльской зоны могут стать для животных смертельными ловушками (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что недавно в Чернобыле застрелили животное из Красной книги, что сильно разгневало украинцев.

Ранее сообщалось о том, что в Чернобыле спасли жеребенка Пржевальского, который бродил с ожогами на пожарище после страшных пожаров весной.