В Чернобыле краснокнижное животное позировало на фото: достойна выставки

Лоси европейские проживают на севере Украине, в частности, на территории Чернобыльской зоны отчуждения в заповеднике. Этот вид животных был внесен в Красную книгу страны в 1997 году, ввиду резкого сокращения численности вида.

"Лосиха: чем не достойна выставки?" - подписаны кадры.

Самка лося в Чернобыльском заповеднике зимой (фото Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях пользователи сети восхищаются величественным животным, и признают: похоже, лосиха действительно решила устроить фотосет.

Красота какая!

Пани Лосиха! Ну красавица какая!

Красотка!

Модель еще и ножку отставила

Красота великолепна

А какие прекрасны длинные ресницы!

Как зимуют лоси

В холодное время года, когда нет возможности полакомиться листьями, лоси питаются древесно-кустарниковой растительностью. К основным зимним кормам лосей относятся ива, сосна, осина, рябина, береза, малина, а в оттепели они грызут кору. В сутки взрослый лось съедает: летом около 35 кг корма, а зимой - 12-15 кг; за год - около 7 т. Почти всюду лоси посещают солонцы; Зимой слизывают соль даже с шоссейных дорог.

У лосей нет определенных периодов питания и отдыха. Зимой они питаются днем, а ночью почти все время остаются на лежании. В большие морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и холка, что сокращает теплоотдачу.

В Чернобыльском заповеднике рассказывают, что лоси способны развивать в беге скорость до 56 км/ч. Кроме того, они хорошо плавают. Разыскивая водные растения, могут держать голову под водой больше минуты.

От хищников обороняются ушибами передних ног. Из органов чувств у лося лучше всего развиты слух и обоняние; зрение слабое - неподвижно стоящего человека он не видит на расстоянии нескольких десятков метров.