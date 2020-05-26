Чернобыль оживает после пожаров: яркие фото животных, что отстраивают свой дом

Чернобыль восстанавливается после пожаров (коллаж: РБК-Украина, фото Денис Вишневский)

Природа в Чернобыльском заповеднике восстанавливается после масштабных пожаров

Чернобыльская зона отчуждения возвращается к жизни после пожаров, которые полыхали там больше месяца. Поджоги травы и сухая погода нанесли тяжелый урон Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику, его уникальной флоре и фауне.

Но жизнь всегда берет верх, и многострадальная природа Чернобыля продолжает свое весеннее возрождение. На Facebook-странице заповедника показывают яркие фото и рассказывают про обитателей, переживших бедствие. Одни из них - муравьи, что выжили и начали отстраивать муравейник.

"Спастись во время лесных пожаров проще всего тем животным, которые летают, бегают или прыгают. Даже в тех, кто ползает, есть шанс выжить. А вот неотвратимая, казалось, гибель ждет тех, кто не может, по разным причинам, далеко двигаться. Например, муравьи, которые хоть и могут довольно быстро бегать, но муравейник - самый прочный для них якорь", - подписали снимок работники заповедника.

По муравейнику, что на фото, прошелся интенсивный низовой пожар. Огонь разрушил часть гнездовой камеры насекомых. Но муравьям удалось выжить, и теперь они отстраивают свой дом.

Муравьи в Чернобыльском заповеднике отстраивают дом (фото: facebook.com/zapovidnyk2018, Денис Вишневский)

Раньше на сайте заповедника также публиковали снимки заповедника, сделанные с высоты птичьего полета. На фото повреждения от пожаров уже не так заметны, ведь вся земля покрылась свежей травой.

"Первый этап восстановления природной среды после пожара - отрастание травянистого покрова. Как и прогнозировали специалисты, он восстановился через месяц. На фото: село Рассоха, которое пожар уничтожил полностью", - подписан снимок.

Природа Чернобыля восстанавливается после пожаров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Отметим, что после пожаров весной 2020 в Чернобыльской зоне начли пилотный проект по испытанию оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях.

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Автор: Светлана Дудукало