ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чорнобиль оживає після пожеж: яскраві фото тварин, що відбудовують свій дім

STYLERТварини    26.05.2020 - 08:04
Чорнобиль оживає після пожеж: яскраві фото тварин, що відбудовують свій дім
Чорнобиль відновлюється після пожеж (колаж: РБК-Україна, фото Денис Вишневський)

Природа в Чорнобильському заповіднику відновлюється після масштабних пожеж

Чорнобильська зона відчуження повертається до життя після пожеж, які палахкотіли там більше як місяць. Підпали трави й суха погода завдали тяжкої шкоди Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, його унікальній флорі та фауні.

Але життя завжди бере гору, і багатостраждальна природа Чорнобиля продовжує своє весняне відродження. На Facebook-сторінці заповідника показують яскраві фото і розповідають про мешканців, які пережили лихо. Одні з них - мурахи, що вижили й почали відбудовувати мурашник.

"Врятуватися під час лісових пожеж простіше за все тим тваринам, які літають, бігають або стрибають. Навіть у тих, хто повзає, є шанс вижити. А ось невідворотна, здавалося, загибель чекає на тих, хто не може, з різних причин, далеко рухатися. Наприклад, мурашки, які хоч і можуть досить швидко бігати, але мурашник - найміцніший для них якір", - підписали знімок працівники заповідника.

По мурашнику, що на фото, пройшлася інтенсивна низова пожежа. Вогонь зруйнував частину гніздової камери комах. Але мурашкам вдалося вижити, й тепер вони відбудовують свій дім.

Чорнобиль оживає після пожеж: яскраві фото тварин, що відбудовують свій дім

Мурахи в Чорнобильському заповіднику відбудовують дім (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 Денис Вишневський)

Раніше на сайті заповідника також публікували знімки заповідника, зроблені з висоти пташиного польоту. На фото пошкодження від пожеж вже не так помітні, адже вся земля покрилася свіжою травою.

"Перший етап відновлення природного середовища після пожежі - відростання трав'янистого покриву. Як і прогнозували фахівці, він відновився через місяць. На фото: село Розсоха, яке пожежа знищила повністю", - підписаний знімок.

Чорнобиль оживає після пожеж: яскраві фото тварин, що відбудовують свій дім

Природа Чорнобиля відновлюється після пожеж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Зазначимо, що після пожеж навесні 2020 в Чорнобильській зоні почали пілотний проєкт по випробуванню обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Чорнобиль
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся