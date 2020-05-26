Чорнобиль оживає після пожеж: яскраві фото тварин, що відбудовують свій дім

Чорнобиль відновлюється після пожеж (колаж: РБК-Україна, фото Денис Вишневський)

Природа в Чорнобильському заповіднику відновлюється після масштабних пожеж

Чорнобильська зона відчуження повертається до життя після пожеж, які палахкотіли там більше як місяць. Підпали трави й суха погода завдали тяжкої шкоди Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, його унікальній флорі та фауні.

Але життя завжди бере гору, і багатостраждальна природа Чорнобиля продовжує своє весняне відродження. На Facebook-сторінці заповідника показують яскраві фото і розповідають про мешканців, які пережили лихо. Одні з них - мурахи, що вижили й почали відбудовувати мурашник.

"Врятуватися під час лісових пожеж простіше за все тим тваринам, які літають, бігають або стрибають. Навіть у тих, хто повзає, є шанс вижити. А ось невідворотна, здавалося, загибель чекає на тих, хто не може, з різних причин, далеко рухатися. Наприклад, мурашки, які хоч і можуть досить швидко бігати, але мурашник - найміцніший для них якір", - підписали знімок працівники заповідника.

По мурашнику, що на фото, пройшлася інтенсивна низова пожежа. Вогонь зруйнував частину гніздової камери комах. Але мурашкам вдалося вижити, й тепер вони відбудовують свій дім.

Мурахи в Чорнобильському заповіднику відбудовують дім (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 Денис Вишневський)

Раніше на сайті заповідника також публікували знімки заповідника, зроблені з висоти пташиного польоту. На фото пошкодження від пожеж вже не так помітні, адже вся земля покрилася свіжою травою.

"Перший етап відновлення природного середовища після пожежі - відростання трав'янистого покриву. Як і прогнозували фахівці, він відновився через місяць. На фото: село Розсоха, яке пожежа знищила повністю", - підписаний знімок.

Природа Чорнобиля відновлюється після пожеж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Зазначимо, що після пожеж навесні 2020 в Чорнобильській зоні почали пілотний проєкт по випробуванню обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях.

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Автор: Світлана Дудукало