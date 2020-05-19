В Чернобыльской зоне тестируют оборудование для раннего обнаружения пожаров

Фото: леса в Чернобыльской зоне (facebook.com/dazv.gov.ua)

Система работает с использованием оптического и тепловизионного позиционирования

В Чернобыльской зоне начат пилотный проект по испытанию оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях. Уже установлена одна система.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что данная система работает с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования.

"Данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории, которая будет прослеживаться, а это около 10 километров, то диспетчеру будет автоматически поступать сообщения. Система будет работать 24/7 и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет подробнее рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать", - сообщили в агентстве.

В случае успешности тестирования, такая технология может быть использована на всей территории зоны отчуждения.

Напомним, в Украине с середины апреля продолжались масштабные пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области. 13 мая президент Владимир Зеленский заявил, что все очаги пожара в зоне отчуждения были преодолены. При этом ликвидация пожаров в Житомирской области продолжалась.

Автор: Игорь Литвиненко