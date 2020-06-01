Чернобыль оживает после пожаров: новые фантастические снимки

Чернобыльская зона отчуждения продолжает длительный процесс восстановления после серии затяжных пожаров. В сети показали фантастические фото возрождения природы, которая, как известно, всегда побеждает.

Снимки разместили на странице Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

После того, как последние очаги пожаров, что больше месяца уничтожали уникальную флору и фауну Чернобыля, были окончательно потушены, сотрудники заповедника запустили серию фото под хэштегом #зеленим_по_чорному. Новые фото стали частью этой акции.

Чернобыльский заповедник восстанавливается после пожаров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересный факт, что в Чернобыльском заповеднике живут более 100 лошадей Пржевальского. Около 15 лет назад 36 животных привезли сюда в качестве эксперимента. Милые непарнокопытные показали невероятную устойчивость, и украинское Полесье стало их новым домом.

Лошади Пржевальского начали резко сокращаться в их природной среде обитания - Монголии - в 1944-1945 годах. Что связано с суровой зимой в тех краях с 40-градусными морозами и буранами. С 1969 года в дикой природе животных не видели.

Как мы писали раньше, Чернобыльскую зону открывают для экскурсий.

К слову, Сериал "Чернобыль" стал сенсацией премии Эмми-2019.