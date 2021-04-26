Чернобыль 35 лет спустя катастрофы: как выглядел город тогда и что там сейчас

Ночью 35 лет назад на Чернобыльской АЭС прогремело два крупных взрыва. В первом сообщении советских СМИ аварию назвали несчастным случаем. Тогда мало кто знал, что на станции произошла ядерная катастрофа.

Той ночью был запланирован плановый ремонт на четвертом энергоблоке. В 1:23 работники станции сообразили, что что-то пошло не так, но было уже слишком поздно. Взрывная волна буквально стерла с лица земли реактор.

Чернобыль в 1986 году

Огонь охватил несколько зданий АЭС. В окружающую среду попало колоссальное количество радиоактивных веществ. Последствия и пожар без остановки ликвидировали посменно. Достоверной причины аварии нет, но многие считают, что виноваты сотрудники АЭС, которые многократно нарушили правила эксплуатации реактора.

Как сейчас выглядит Чернобыль

Сейчас можно посетить территорию можно по легальным турам в зону отчуждения. Однако не все места открыты для экскурсии и считаются безопасными.

Чернобыль в наши дни выглядит так (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)