Чернобыль 35 лет спустя катастрофы: как выглядел город тогда и что там сейчас

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая стала катастрофой не только для Украины, но и для соседних стран. В этом году исполняется 35 лет, как случился взрыв на атомной электростанции.
В нашем материале ниже смотрите, как выглядела Чернобыльская АЭС после взрыва реактора, и как она выглядит в наши дни.
Ночью 35 лет назад на Чернобыльской АЭС прогремело два крупных взрыва. В первом сообщении советских СМИ аварию назвали несчастным случаем. Тогда мало кто знал, что на станции произошла ядерная катастрофа.
Той ночью был запланирован плановый ремонт на четвертом энергоблоке. В 1:23 работники станции сообразили, что что-то пошло не так, но было уже слишком поздно. Взрывная волна буквально стерла с лица земли реактор.
Огонь охватил несколько зданий АЭС. В окружающую среду попало колоссальное количество радиоактивных веществ. Последствия и пожар без остановки ликвидировали посменно. Достоверной причины аварии нет, но многие считают, что виноваты сотрудники АЭС, которые многократно нарушили правила эксплуатации реактора.
Сейчас можно посетить территорию можно по легальным турам в зону отчуждения. Однако не все места открыты для экскурсии и считаются безопасными.
Чернобыль в наши дни выглядит так (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Как мы писали ранее, РЛС "Дуга" в Чернобыле внесли в реестр памяток Украины.