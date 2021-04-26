Чорнобиль 35 років потому: як виглядало місто тоді і що там зараз

Вночі 35 років тому на Чорнобильській АЕС прогриміло два великих вибухи. У першому повідомленні радянських ЗМІ аварію назвали нещасним випадком. Тоді мало хто знав, що на станції сталася ядерна катастрофа.

Тієї ночі був запланований плановий ремонт на четвертому енергоблоці. О 1:23 працівники станції зрозуміли, що щось пішло не так, але було вже занадто пізно. Вибухова хвиля буквально стерла з лиця землі реактор.

Чорнобиль у 1986 році

Вогонь охопив кілька будівель АЕС. У навколишнє середовище потрапила колосальна кількість радіоактивних речовин. Наслідки та пожежу без зупинки ліквідували позмінно. Достовірної причини аварії немає, але багато хто вважає, що винні співробітники АЕС, які багаторазово порушили правила експлуатації реактора.

Як зараз виглядає Чорнобиль

Зараз можна відвідати територію можна по легальних турах в зону Відчуження. Однак не всі місця відкриті для екскурсії і вважаються безпечними.

Чорнобиль в наші дні виглядає так (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)