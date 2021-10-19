В Черниговской области коронавирус забрал жизнь школьника: детали трагедии

В Черниговской области в городе Корюковка скончался от коронавируса ученик местной школы. У него был диагностирован коронавирус.

Известно, что мальчик учился в 9 классе. Он попал в больницу с осложнениями после инфекции, но спасти его не удалось. Ребенок заразился, так как в городе нет коллективного иммунитета, считает мэр.

"Сегодня имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", – отметил корюковский городской голова.

Ахмедов призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям. Мэр сообщил, что в городе растет количество больных, больше тяжелых случаев и больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.