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У Чернігівській області коронавірус забрав життя школяра: деталі трагедії

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Вівторок 19 жовтня 2021 09:06
У Чернігівській області коронавірус забрав життя школяра: деталі трагедії У Чернігівській області помер школяр від COVID (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернігівській області в місті Корюківка помер від коронавірусу учень місцевої школи. У нього був діагностований коронавірус.

Про смерть повідомив міський голова Ратан Ахмедов на своїй Facebook-сторінці.

Відомо, що хлопчик навчався в 9 класі. Він потрапив до лікарні з ускладненнями після інфекції, але врятувати його не вдалося. Дитина заразилася, через те, що в місті немає колективного імунітету, вважає мер.

"Сьогодні маємо першу смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим", - зазначив корюківський міський голова.

Ахмедов закликав місцевих жителів вакцинуватися і довіряти доказовій медицині, а не соціальним мережам. Мер повідомив, що в місті зростає кількість хворих, більше важких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Як ми раніше писали, лікар жахнув розповіддю про ситуацію в Олександрівській лікарні.

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