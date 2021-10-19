У Чернігівській області коронавірус забрав життя школяра: деталі трагедії

У Чернігівській області в місті Корюківка помер від коронавірусу учень місцевої школи. У нього був діагностований коронавірус.

Відомо, що хлопчик навчався в 9 класі. Він потрапив до лікарні з ускладненнями після інфекції, але врятувати його не вдалося. Дитина заразилася, через те, що в місті немає колективного імунітету, вважає мер.

"Сьогодні маємо першу смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим", - зазначив корюківський міський голова.

Ахмедов закликав місцевих жителів вакцинуватися і довіряти доказовій медицині, а не соціальним мережам. Мер повідомив, що в місті зростає кількість хворих, більше важких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.