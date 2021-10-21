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В Черниговской области девочка родила в 13 лет: папе малыша всего 17

Автор: Людмила Жукова

В Черниговской области в селе Городище родила 13-летняя Наталья. Роды были очень стремительные, медики едва довезли девочку до больницы.

Об этом "Суспильному" рассказал отец ребенка - 17-летний Сергей Коцюба.

Юный отец сообщил, что новорожденную назвали Полина. Вес малышки 2800 граммов.

"Родила девочку. Назвали Полина. Вес 2800. Я позавчера ездил, но меня в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им передачу и все", - рассказал Сергей Коцюба.

Юноша также добавил, что скоро молодую маму вместе с дочкой выпишут. На вопрос, успели они расписаться с Натальей, ответил, что еще нет.

Напомним, про эту историю стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда в полицию на Куликовского поступило сообщение от медиков о том, что к ним попала на прием тогда еще 12-летняя беременная девушка.

Тогда правоохранители открыли уголовное производство по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Но сейчас дело закрыли. Как оказалось, отношения между Натальей и Сергеем были по обоюдному согласию. Мало того, мама девочки знала, что дочь уже живет половой жизнью с парнем.

Как мы ранее писали, под Винницей женщина родила ребенка и сбежала из роддома, "забыв" там дочь на 3 месяца.

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Черниговская область