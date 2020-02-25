Под Черниговом во время родов умерла 19-летняя женщина: детали трагедии

Под Черниговом после родов умерла 19-летняя Алина (Коллаж РБК-Украина)

Врачи говорят, что роженица умерла из-за сердечной недостаточности

Под Черниговом после родов умерла Алина Чупринка, ей было всего 19 лет. Врачи говорят, что женщина скончалась из-за сердечной недостаточности, но родные уверены - у нее был анафилактический шок. Алину похоронили в родном селе, но близкие не могут говорить о трагедии без слез. Роженица встречалась с гражданским мужем около двух лет, во время родов он ее поддерживал и был рядом с ней. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Алинка была очень уставшая. Ее повезли на кесарево, потом я услышал плач ребенка, мне сказали, что все хорошо и я могу приехать позже", - рассказал возлюбленный Алины Антон.

Отец малыша поехал к теще отдохнуть, но через час ему позвонили и сказали, что Алина умерла, мол, у нее была аллергическая реакция на препарат.

В больнице сообщили, что сделали все возможное, чтобы спасти Алину. Сейчас ждут результат судебно-медицинской экспертизы. Полиция открыла дело по статье "врачебная халатность". Если вину врачей докажут, то медику "светит" до двух лет лишения свободы.

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Малыш роженицы чувствует себя хорошо, он еще в роддоме. Его назвали Святослав.

Под Черниговом после родов умерла 19-летняя женщина (ТСН)