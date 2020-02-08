В Киеве на приеме у врача внезапно умер ребенок: выяснились неожиданные детали

В Киеве на приеме у врача умер ребенок - новые подробности

Медика могут осудить на срок до пяти лет

В больнице Киева на приеме у врача умер двухлетний ребенок Максим. Мальчика привезли в детское учреждение на улице Богатырской, где во время проведения гастроскопии 5 февраля мальчику стало плохо и он скончался от разрыва глотки и пищевода.

Отмечается, что ребенок поперхнулся игрушкой. Родители сразу начали проверять горло, а спустя какое-то время ребенка начало тошнить. Максима госпитализировали в детскую больницу, где ему назначили гастроскопию, передает ТСН.

Во время первой процедуры врач сказал, что ничего в желудке ребенка не видит, а потому назначил повторную процедуру. Потом вставил во второй раз и когда доставал зонд и шайбу - пошла кровь.

Руководство отделения ситуацию комментировать отказывается, а вот по словам адвоката семьи, если врачебную ошибку все-таки докажут, то медика, который делал гастроскопию, могут осудить на срок до пяти лет.

"Для того, чтобы задокументировать правильно все действия и затем иметь возможность доказать непрофессиональную деятельность, нужно в первую очередь заявление о совершении уголовного правонарушения”, - рассказал адвокат Афанасий Карлин.

В больнице Киева ребенок умер во время процедуры в больнице (видео: YouTube/ТСН)