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Під Черніговом під час пологів померла 19-річна дівчина: деталі трагедії

STYLERЖиття    25.02.2020 - 09:16
Під Черніговом під час пологів померла 19-річна дівчина: деталі трагедії
Під Черніговом після пологів померла 19-річна Аліна (Колаж РБК-Україна)

Лікарі кажуть, що породілля померла через серцеву недостатність

Під Черніговом після пологів померла Аліна Чупринка, їй було всього 19 років. Лікарі кажуть, що жінка померла через серцеву недостатність, але рідні впевнені - у неї був анафілактичний шок. Аліну поховали в рідному селі, але близькі не можуть говорити про трагедію без сліз. Породілля зустрічалась з цивільним чоловіком близько двох років, під час пологів він її підтримував і був поруч з нею. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Алінка була дуже втомлена. Її повезли на кесарів, потім я почув плач дитини, мені сказали, що все добре і я можу приїхати пізніше", - розповів коханий Аліни Антон.

Батько малюка поїхав до тещі відпочити, але через годину йому подзвонили і сказали, що Аліна померла, мовляв, у неї була алергічна реакція на препарат.

У лікарні повідомили, що зробили все можливе, щоб врятувати Аліну. Зараз чекають на результат судово-медичної експертизи. Поліція відкрила справу по статті "лікарська недбалість". Якщо провину лікарів доведуть, то медику "світить" до двох років позбавлення волі.

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Малюк породіллі почуває себе добре, він ще в пологовому будинку. Його назвали Святослав.

Під Черніговом після пологів померла 19-річна жінка (ТСН)

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