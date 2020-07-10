Под Черниговом водоем в старинном парке стал розового цвета: явление объяснить не могут

В Нежине водоем стал розового цвета (коллаж РБК-Украина)

В Нежине водоем окрасился в розовый цвет, а рыба массово гибнет

В Нежине водоем в старинном Графском парке (парк Нежинского пединститута) окрасилась в ярко-розовый цвет. Впечатляющее зрелище сопровождается неприятным запахом, а местные жители жалуются, что там погибает и всплывает не поверхность рыба.

Подобное странное явление наблюдается в этом ставке из года в год. И каждый раз люди не могут найти этому объяснение. Об этом передает местное издание mynizhyn.com.

Заведующий Нежинского горрайонного отдела ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" Юрий Нарижный фактически разводит руками и признается, что причина такого явления точно неизвестна.

"Вода розовая. Рыба погибает. Почему это происходит - неизвестно", - рассказал он.

В то же время специалист озвучивает ряд гипотез.

"Версии были разные. Может быть, что из-под дна бьют ключи сероводорода. Есть еще мнение, что прорывает коллектор жилого дома, который расположен рядом, но и это не доказано. Возможно, водоросли цветут..." - высказался Нарижный.

В Нежине водоем в Графском парке окрасился в ярко-розовый цвет (Фото: mynizhyn.com)

Графский парк с водоемом был основан во второй половине XVIII века в урочище "Обидовщина", которое в то время принадлежало нежинскому полковнику Ивану Обидовскому, племяннику гетьмана Ивана Мазепы. Существует предположение, что основал парк граф Витгенштейн.

Сейчас объект находится в ведении Нежинского государственного университета (в нем учился Николай Гоголь, и сейчас учебное заведение носит имя гениального писателя).

Ранее сообщалось, что недавно в Николаеве вода на пляже превратилась в зеленую жижу, что сильно обеспокоило местных жителей.

Добавим, что на днях в Одессе цветение моря достигло апогея, и явление показали из космоса.