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Під Черніговом водойма в старовинному парку стала рожевого кольору: явище пояснити не можуть

Ніжин, П'ятниця 10 липня 2020 07:10
Під Черніговом водойма в старовинному парку стала рожевого кольору: явище пояснити не можуть
У Ніжині водойма стала рожевого кольору (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Ніжині водойма стала рожевого кольору, а риба масово гине

У Ніжині водойма в старовинному Графському парку (парк Ніжинського педінституту) забарвилася в яскраво-рожевий колір. Вражаюче видовище супроводжується неприємним запахом, а місцеві жителі скаржаться, що там гине і спливає догори риба.

Таке дивне явище спостерігається в цьому ставку із року в рік. І кожен раз люди не можуть знайти цьому пояснення. Про це передає місцеве видання mynizhyn.com.

Завідувач Ніжинського міськрайонного відділу ГУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" Юрій Наріжний фактично розводить руками та зізнається, що причина такого явища точно невідома.

"Вода рожева. Риба гине. Чому це відбувається - невідомо", - розповів він.

Водночас фахівець озвучує ряд гіпотез.

"Версії були різні. Може бути, що з-під дна б'ють ключі сірководню. Є ще думка, що прориває колектор житлового будинку, який розташований поруч, але це не доведено. Можливо, водорості цвітуть..." - висловився Наріжний.

Під Черніговом водойма в старовинному парку стала рожевого кольору: явище пояснити не можутьПід Черніговом водойма в старовинному парку стала рожевого кольору: явище пояснити не можуть

У Ніжині водойма в Графському парку стала яскраво-рожевого кольору (Фото: mynizhyn.com)

Графський парк з водоймою був заснований у другій половині XVIII століття в урочищі "Обідовщина", яке в той час належало ніжинському полковнику Івану Обідовському, племінника гетьмана Івана Мазепи. Існує припущення, що заснував парк граф Вітгенштейн.

Зараз об'єкт перебуває у віданні Ніжинського державного університету (в ньому вчився Микола Гоголь, і зараз навчальний заклад носить ім'я геніального письменника).

Раніше повідомлялося, що недавно у Миколаєві вода на пляжі перетворилася на зелену рідину, що сильно стурбувало місцевих жителів.

Додамо, що днями в Одесі цвітіння моря досягла апогею, і явище показали з космосу.

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